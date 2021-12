Contagio, 281 casi e 5 ricoveri nelle ultime ore a Modena

In provincia di Modena i numeri dei nuovi contagi si fanno sempre più importanti: oggi il bollettino Ausl ne riporta 281, 118 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 104 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 con gli screening sierologici; 5 coi test per le categorie più a rischio; 1 attraverso il test per ricovero; per 52 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bomporto 1, Campogalliano 3, Camposanto 3, Carpi 25, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 5, Cavezzo 5, Concordia 13, Fanano 3, Finale Emilia 13, Fiorano M. 1, Fiumalbo 3, Formigine 2, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 34, Modena 55, Montefiorino 1, Nonantola 12, Novi 2, Pavullo 1, Pievepelago 1, Prignano 2, Ravarino 9, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 19, San Possidonio 9, San Prospero 3, Sassuolo 6, Serramazzoni 2, Sestola 3, Soliera 1, Vignola 11, Zocca 2, Fuori provincia 6.

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una 86enne d San Felice. Sono 1.849 i decessi totali.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 5 persone, una delle quali in condizioni gravi. I pazienti ricoverato sono nell'ordine della settantina.

Si aggiungono 85 nuovi guariti, con i casi attivi che lievitano oltre quota 2.200. Ad oggi i guariti complessivi sono 72.088

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.179.657 dosi, di cui 556.929 prime dosi e 527.160 seconde dosi e 95.568 dosi aggiuntive (addizionali e booster).