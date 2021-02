Contagio, solo 75 casi emersi oggi. Gli infetti in provincia sono meno di 4.000

In provincia di Modena sono emersi nelle ultime 24 ore solo 75 nuovi positivi al coronavirus, anche e soprattutto alla luce del basso numero di tamponi refertati: 1.764, quasi mille in meno rispetto alla media giornaliera, ma comunque più di quelli della giornata precedente, quando però i casi erano stati il doppio. I sintomatici sono 54, gli asintomatici 21: come sempre: 9 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 10 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Più limitato del solito il numero dei comuni coinvolti: Carpi 3, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Finale Emilia 2, Fiorano M. 2, Formigine 3, Guiglia 1, Maranello 3, Marano 3, Mirandola 1, Modena 16, Montecreto 1, Nonantola 1, Palagano 1, Prignano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 7, Savignano S/P 2, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 5. Fuori provincia 6.

Si registrano purtroppo 6 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni risalenti ai giorni scorsi: una 76enne e un 74enne di Formigine, una 97enne di Cavezzo, una 81enne di Maranello, una 80enne di Modena e un 86enne di Castelnuovo Rangone. Il totale delle persone decedute nella nostra provincia è di 1.198.

I ricoveri ospedalieri sono stati 12, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. In totale sono 285 i ricoverati, in netto calo.

Bene le guarigioni, che sono state 367 nelle ultime ore, per un totale di 33.751 guariti a fronte di 38.945 contagiati. i Casi attivi sono poco più di 3.900.

Nella giornata di ieri – 2 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.675. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 34.798 dosi di vaccino, di cui 13.864 seconde dosi.