Contagio, 2.020 nuovi casi e 34 ricoveri oggi a Modena

In provincia di Modena tornano a crescere i contagi da covid: 2.020 i nuovi positivi emersi oggi, quasi il doppio della giornata di ieri. Va sottolineato come negli ultimi giorni si siano avute diverse fluttuazioni, frutto dei tempi di refertazione e di altri fattori burocratici. Tuttavia, il trend in calo traspare ormai chiaramente da circa una settimana. Oggi i sintomatici sono 243, gli asintomatici sono 1.777.

I casi odierni per comune: Bastiglia 15, Bomporto 42, Campogalliano 25, Camposanto 5, Carpi 229, Castelfranco E. 73, Castelnuovo R. 38, Castelvetro 23, Cavezzo 20, Concordia 24, Fanano 10, Finale Emilia 40, Fiorano M. 47, Fiumalbo 1, Formigine 100, Frassinoro 1, Guiglia 7, Lama Mocogno 6, Maranello 61, Marano 31, Medolla 12, Mirandola 66, Modena 446, Montefiorino 13, Montese 4, Nonantola 43, Novi 22, Palagano 11, Pavullo 42, Pievepelago 3, Prignano 4, Polinago 3, Ravarino 22, San Cesario S/P 18, San Felice S/P 38, San Possidonio 4, San Prospero 20, Sassuolo 119, Savignano S/P 21, Serramazzoni 27, Sestola 2, Soliera 58, Spilamberto 35, Vignola 76, Zocca 13 , Fuori provincia 100

Sono stati registrati 2 decessi, inseriti nel bollettino regionale: un 71enne di Vignola e un 92enne di Modena.

Purtroppo crescono anche i ricoveri ospedalieri, con 34 nuovi accessi nelle ultime 24 ore, tutti in reparti ordinari. Circa 400 i pazienti ricoverati.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.559.620 dosi di vaccino, di cui 592.745 prime dosi, 553.975 seconde dosi e 412.900 dosi aggiuntive (addizionali e booster).