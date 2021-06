Contagio, 21 casi nel modenese. Restano ricoverati ancora 75 pazienti

In provincia di Modena si contano oggi 21 nuovi positivi: fra questi 11 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 9 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 1 caso è ancora in corso la ricerca

epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 1, Carpi 1, Castelnuovo R. 1, Concordia 2, Formigine 1, Medolla 1, Mirandola 10, Polinago 1, Sassuolo 2, Vignola 1.

Non vi sono stati decessi nelle ultime ore, mentre i ricoveri ospedalieri sono du. Il totale dei posti letto occupati è di 75 su 155 ancora allestiti.

Si aggiungono 66 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.715. I casi attivi scendono a 703.

A ieri sono state somministrate complessivamente 414.303 dosi di vaccino, di cui 272.672 prime dosi e 141.631 seconde dosi.