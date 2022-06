Covid, calano ancora i ricoverati negli ospedali modenesi

In provincia di Modena negli ultimi due giorni sono stati refertati 359 nuovi positivi. Il dato cumulativo dei fue giorni (2 e 3 giugno) è dovuto ad un inconveniente tecnico del sistema informatio regionale. Fra i nuovi casi i sintomatici sono 69, gli asintomatici sono 290.

I contagi per comune di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 5, Campogalliano 3, Camposanto 2, Carpi 43, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 13, Cavezzo 5, Concordia 3, Finale Emilia 8, Fiorano M. 9, Formigine 11, Frassinoro, Guiglia 4, Maranello 8, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 7, Modena 87, Montefiorino 1, Montese 7, Nonantola 11, Novi 3, Pavullo 5, Polinago 1, Prignano 3, Ravarino 6, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 7, San Prospero 2, Sassuolo 16, Savignano S/P 4, Serramazzoni 5, Sestola 1, Soliera 9, Spilamberto 5, Vignola 6, Zocca 7. Fuori provincia 16.

Purtroppo nel bollettino regionale è registrato un decesso: quello di una donna di 74 anni residente a Carpi.

Focus sui ricoveri

Sono stati 11 inuyovi ingressi in ospedale nelle ultime 48 ore: un dato che conferma il progressivo calo delle ospedalizzazioni, prossime a quota 100 sull'intera provincia.

In particolare, ad oggi sono presenti nei due ospedali modenesi 43 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 38 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 24 sono al Policlinico, 14 a Baggiovara), 4 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 1 in terapia intensiva (a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 27 maggio, notiamo che i ricoveri sono diminuiti nel complesso di 20 unità, che sono diminuite di 20 unità le degenze ordinarie e che nel complesso i ricoveri tra terapia intensiva e semintensiva si sono mantenuti uguali. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 28 maggio 2021, i ricoverati erano 61 totali, dei quali 37 in ordinaria e 24 tra intensiva e semi intensiva.