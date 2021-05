Contagi, altri 108 casi in provincia. Poche guarigioni testate

In provincia di Modena so cpmtamp pggi 108 nuovi positivi al coronavirus. Fra di loro 80 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 25 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 3 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 3, Camposanto 1, Carpi 11, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 5, Cavezzo 2, Concordia 2, Fanano 1, Fiorano M. 3, Formigine 3, Lama Mocogno 1, Medolla 3, Mirandola 5, Modena 31, Novi 5, Pavullo 5, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, Sassuolo 4, Savignano S/P 3, Soliera 2, Vignola 5, Zocca 1. Fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.735 sul nostro territorio. Sono deceduti una 83enne di Mirandola, un 85enne di carpi e un 79enne di Pavullo. I ricoveri nelle ultime ore sono stati 4.

Poche le guarigioni testate ieri, domenica, solo 20. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.707. I casi attivi risalgono appena sopra 3.900.

A ieri sono state somministrate complessivamente 266.711 dosi di vaccino, di cui 172.662 prime dosi e 94.049 seconde dosi.