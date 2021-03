Contagio, 224 casi in provincia di Modena. Ma crescono i ricoverati

Oggi si registra un calo ulteriore dei contagi in provincia di Modena, dovuto essenzialmente al numero inferiore di tamponi eseguiti (1.980). Sono infatti i 224 nuovi positivi: 153 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 34 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 13 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 21 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Decisamnente inferiore al solito anche il numero di comuni coinvolti: Bomporto 1, Carpi 6, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Cavezzo 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 18, Formigine 27, Frassinoro 2, Lama Mocogno 2, Maranello 16, Mirandola 3, Modena 40, Nonantola 4, Palagano 2, Prignano 4, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 47, Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Soliera 1, Spilamberto 4, Vignola 8, Zocca 1. Fuori provincia 13.

Anche oggi si aggiungono 6 decessi di persone covid-positive: un 92enne di Zocca, un 81enne di Modena, un 83enne di maranello, un 77enne di Pavullo, un 80enne di Serramazzoni e una 81enne di San Prospero. Il totale dei decessi sale a 1.429 per il nostro territorio.

Nelle ultime ore sono diminuiti i ricoveri, rispetto alle giornate precedenti: sono stati 8, nessuno in condizioni critiche. Sale però il totale dei posti letto occupati, che raggiunge quota 387, 62 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Per a prima volta da diversi giorni le guarigioni superano le positività: si contano intatti 319 nuovi guariti e i casi attivi scendono di conseguenza a poco più di 6.000.

Ad oggi sono state somministrate in provincia complessivamente 64.976 dosi di vaccino, di cui 43483 prime dosi e 21493 seconde dosi.