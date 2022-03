Contagio, 297 casi nel modenese. Due anziane decedute

In provincia di Modena i nuovi positivi giornalieri si mantengono stabili: oggi ne sono stati refertato 297. Fra di loro i sintomatici sono 85; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite test per le categorie più a rischio; gli asintomatici sono 204.

Dove risiedono i contagiati odierni: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 42, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 4, Cavezzo 4, Finale Emilia 6, Fiorano M. 8, Formigine 18, Lama Mocogno 1, Maranello 10, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 6, Modena 89, Nonantola 6, Novi 4, Pavullo 8, Pievepelago 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 11, Savignano S/P 4, Serramazzoni 3, Soliera 3, Spilamberto 1, Vignola 8, Zocca 2. Fuori provincia 13.

Sono stati registrati 2 decessi, inseriti nel bollettino regionale di oggi: una 99enne di Modena e una 83enne di Mirandola.

I ricoveri ospedalieri sono stati 9 nelle ultime 24 ore. Circa 150 i ricoveri totali.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.627.748 dosi di vaccino, di cui 596.067 prime dosi, 564.440 seconde dosi e 467.241 dosi aggiuntive (addizionali e booster). Mancano quindi al'appello circa 100mila terze dosi, dalle quali però bsognerebbe scorporare chi ha contratto il virtus dopo la seconda.