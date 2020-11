Covid, altri 6 decessi nel modenese. I ricoverati superano i 300

E' certamente una giornata anomala quella di oggi per la provincia di Modena, dove si sono registrati addirittura 569 nuovi positivi al virus. Il frutto di ritardi nelle refertazioni e di quasi 3.000 tamponi eseguiti, ma di certo un dato preoccupante, come sottolineato dalla Sanità Pubblica dell'Ausl, visto l'incremento della curva epidemiologica.

Sono state 293 le persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi: 173 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 22 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero, per 78 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Gli asintomatici sono 276, mentre fra i sintomatici sono 26 quelli ricoverati, di cui uno solo in Terapia Intensiva. Secondo i dati della Provincia, i ricoverati complessivi sul territorio sono 304, di cui 41 in condizioni più gravi.

La diffusione del contagio è testimoniata ancora una volta dai tantissimi comuni coinvolti: Bastiglia 5, Bomporto 9, Campogalliano 13, Camposanto 3, Carpi 44, Castelfranco E. 34, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Cavezzo 4, Concordia 2, Fanano, Finale Emilia 7, Fiorano M. 1, Formigine 17, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 1, Marano 4, Medolla 6, Mirandola 14, Modena 269, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 17, Novi 5, Pavullo 21, Prignano 1, Ravarino 15, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 9, San Prospero 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 1, Serramazzoni 4, Soliera 6, Spilamberto 6, Vignola 5. Fuori provincia 14.

Giornata durissima anche dal punto di vista dei decessi, che crescono a ritmi drammatici. Oggi il bollettino regionale ne annovera sei, una 80enne di Sassuolo e cinque residenti a Modena: un 76enne, una 70enne, un 84enne, una 92enne e un 78enne. Le vittime sono 529 da marzo ad oggi.

Sul fronte di chi ha sconfitto il virus si aggiungono 63 nuovi guariti, per un totale di 4.881. Sono 3.873 i casi attivi.