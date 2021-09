Contagio, 130 casi a Modena. Altri 8 ricoveri ospedalieri

Sono 130 i nuovi positivi emersi oggi nella nostra provincia: un numero in rialzo rispetto ai giorni scorsi. Fr ai nuovi casi 96 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 20 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 tramite test per le categorie più a rischio; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi odierni per ciascun comune: Bastiglia 1, Campogalliano 1, Carpi 5, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 4, Cavezzo 3, Concordia 1, Finale Emilia 9, Fiorano M. 4, Formigine 2, Guiglia 1, Maranello 3, Marano 1, Mirandola 9, Modena 47, Montese 2, Nonantola 1, Pavullo 5, Pievepelago 1, Polinago 1, San Prospero 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 3, Sestola 1, Spilamberto 1, Vignola 6. Fuori provincia 3

Crescono anche i ricoveri ospedalieri, che nelle ultime ore sono stati 8, due dei quali in Terapia Intensiva. Non vi sono stati decessi.

Sono 51 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi nella sola Azienda Ospedaliero - Universitaria, tutti al Policlinico, 10 dei quali in terapia intensiva. 43 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 8 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. L’80% degli assistiti per COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non è vaccinato.

L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 57 anni, più bassa di quella della rilevazione di venerdì scorso (61). L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo si conferma 78 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 51 anni (venerdì scorso erano 56). In terapia intensiva, l’età media dei ricoverati non vaccinati è 59 anni (6 pazienti dei 10 ricoverati), mentre nei pazienti vaccinati è pari a 73 anni.

Si aggiungono 74 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 66.444. I casi attivi sono circa 1.600, in rialzo.

A ieri sono state somministrate complessivamente 936.912 dosi di vaccino, di cui 506.928 prime dosi e 429.984 seconde dosi.