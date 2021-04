Contagi, risalgono i tamponi e crescono i positivi: 193 in provincia

Come ormai abitualmente accade, si alza il totale dei positivi al covid in concomitanza con la ripresa del numero di tamponi effettuati. Ieri sono stati eseguiti in provincia di Modena 3.140 test, che hanno portato al risultato di 193 nuovi contagi accertati. Fra questi 134 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 42 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologici, 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 134, gli asintomatici 59.

Ecco come sono suddivisi e nuovi casi sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 9, Carpi 32, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Cavezzo 5,Concordia 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 8, Formigine 8, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 4 ,Modena 36, Montese 5, Nonantola 1, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 6, Prignano 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, San Prospero 2, Sassuolo 11 ,Savignano S/P 8, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 9, Spilamberto 5, Vignola 8 ,Zocca 1. Fuori provincia 5.

Due i decessi inseriti nel bollettino di oggi : una donna di 81 anni e un uomo di 78. Il totale dei decessi è pari a 1.729.

Il totale dei posti letto occupati negli ospedali scende ancora: sono 230, 57 dei quali per Terapia Intensiva o subintensiva. Dei 193 casi odierni 188 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva e 4 in altri reparti.

I casi attivi sono 3.869.