Contagio, altri 800 casi nel modenese. Frenano i ricoveri

In provincia di Modena si mantiene alta la circolazione virale. oggi sono stati refertati 806 nuovi positivi al covid, 155 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 4 sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite screening sierologici; 1 tramite test pre- ricovero; per 645 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 8, Bomporto 11, Campogalliano 7, Camposanto 4, Carpi 66, Castelfranco E. 49, Castelnuovo R. 24, Castelvetro 15, Cavezzo 3, Concordia 2, Fanano 6, Finale Emilia 19, Fiorano M. 9, Fiumalbo 3, Formigine 45, Guiglia 4, Lama Mocogno 7, Maranello 21, Marano 5, Medolla 2, Mirandola 30, Modena 215, Montecreto 1, Montefiorino 7, Montese 2, Nonantola 23, Novi 11, Palagano 1, Pavullo 7, Pievepelago 3, Polinago 3, Prignano 12, Ravarino 9, San Cesario S/P 9, San Felice S/P 12, San Possidonio 2, San Prospero 7, Sassuolo 32, Savignano S/P 5, Serramazzoni 8, Sestola 4, Soliera 25, Spilamberto 10, Vignola 20, Zocca 5. Fuori provincia 33.

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati due decessi una 98enne di Novi di Modena e un 93enne di Castelnuovo Rangone.

Rallentano fortunatemente i ricoveri, dopo un picco nei giorni scorsi. Nelle ultime ore sono stati ospedalizzati 10 pazienti, nessuno in Terapia Intensiva.