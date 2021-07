Contagio, 91 casi in provincia. Sono 14 i pazienti ricoverati

In provincia di Modena salgono ancora i nuovi positivi giornalieri, che oggi raggiungono quota 91. Fra di loro 85 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 attraverso test per categoria; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica

Numerosi i comuni interessati dai contagi odierni: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 5, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Concordia 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 4, Formigine 5, Guiglia 1, Maranello 2, Marano 2, Mirandola 4, Modena 25, Nonantola 3, Pavullo 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 6, Savignano S/P 2, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 6. Fuori provincia 5.

Non si registrano decessi. Vi è stato invece un nuovo ricovewro in Terapia Intensiva: ad oggi sono 14 i pazienti ospedalizzati, due dei quali più gravi.

Si aggiungono 11 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.031, ma i casi attiv i salgono velocemente, oltre quota 700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 773.918 dosi di vaccino, di cui 435.204 prime dosi e 338.714 seconde dosi.