Contagio. Meno tamponi e meno casi a Modena, ma percentuale alta. I decessi oggi sono 9

Casi in calo, ma percentuale elevata. Oggi in provincia di Modena si contano 249 nuovi contagi, ma a fronte di soli 1.556: la percentuale di positivi è quindi del 15,9%, piuttosto elevata rispetto alla media degli ultimi giorni e del territorio regionale.

Fra i nuovi infetti 158 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 65 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 12 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici; per 12 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 2, Campogalliano 2, Carpi 29, Castelfranco E. 16, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 11, Concordia 3, Fanano 2, Finale Emilia 7, Fiorano M. 1, Formigine 6, Guiglia 3, Maranello 1, Marano 4, Medolla 2, Mirandola 10, Modena 57, Montese 4, Nonantola 4, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 5, Polinago 1, Prignano 2, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 5, Savignano S/P 12, Serramazzoni 1, Soliera 6, Spilamberto 11,m Vignola 11, Zocca 4. Fuori provincia 5.

Purtroppo oggi è molto pesante il bilancio dei morti, con 9 decessi: una 90enne di Fiumalbo, un 92enne e un 82enne di Carpi, una 70enne di Sassuolo, una 78enne di San Felice, una 79enne di Finale Emilia, un centenario, una 97enne e una 76enne di Modena. Sono 1.577 i decessi totali nella nostra provincia.

Nelle ultime ore sono poi state ricoverate altre 13 persone, 3 delle quali in gravi condizioni. Stabili i posti letto occupati negli ospedali, che ad oggi sono 577, 96 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono poi 337 nuovi guariti, per un totale di 48.466 persone che hanno superato l'infezione. I casi attivi scendono a 7.298.

A ieri sono state somministrate complessivamente 140.872 dosi di vaccino, di cui 92.376 prime dosi e 48.496 seconde dosi.