Covid. Pochi casi gravi, ma i ricoveri continuano a crescere

In provincia di Modena restano costanti i nuovi casi positivi: oggi sono 654, 80 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 16 casi sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 tramite test per le categorie più a rischio; 1 attraverso test pre-ricovero; per 555 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati oggi: Bastiglia 3, Bomporto 16, Campogalliano 8, Camposanto 2, Carpi 80, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 14, Castelvetro 6, Cavezzo 6, Concordia 12, Fanano 2, Finale Emilia 14, Fiorano M. 19, Formigine 27, Frassinoro 5, Maranello 24, Marano 2, Medolla 16, Mirandola 19, Modena 174, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 14, Novi 4, Palagano 1, Pavullo 5, Prignano 4, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 10, San Possidonio 8, San Prospero 7, Sassuolo 46, Savignano S/P 8, Serramazzoni 9, Soliera 12, Spilamberto 11, Vignola 17, Zocca 3, Fuori provincia 26

Non si registrano decessi, mentre i ricoveri sono stati 14, in sensibile e costante crescita rispetto alle ultime settimane.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.642.896 dosi di vaccino, di cui 597.549 prime dosi, 566.970 seconde dosi e 476.889 dosi aggiuntive (addizionali e booster).