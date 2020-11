Contagio, scendono i sintomatici. Nel modenese altri 7 decessi

In provincia di Modena si contano oggi 471 nuovi positivi, di cui tuttavia solo 132 sintomatici. Si conferma un certo rallentamento, per quanto i numeri restino i più alto della regione. Fra i 339 asintomatici 32 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, per 302 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 5, Campogalliano 3, arpi 28, Castelfranco E. 29, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 2, Concordia 3, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 15, Formigine 27, Guiglia 2, Lama Mocogno 4, Maranello 8, Marano 4, Medolla 2, Mirandola 31, Modena 123, Montecreto 2, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 12, Novi 2, Pavullo 34, Prignano 3, Polinago 3, Ravarino 6, Riolunato 3, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 25, Savignano S/P 1, Serramazzoni 10, Sestola 4, Soliera 34, Spilamberto 3, Vignola 13, Zocca 4. Fuori provincia 5.

I ricoveri delle ultime ore sono stati 15, di cui 4 in Terapia Intensiva o subintensiva. Il numero dei pazienti ospedalizzati cresce dunque rispetto a ieri, dopo alcune giornate di calo: ad oggi sono 505 i ricoverati, di cui 93 in Terapia Intensiva o subintensiva.

Le guarigioni di oggi sono 268, per un totale di 12.857 guariti. I casi attivi, invece, salgono di nuovo e raggiungono gli 8.800.

Sono invece 781, da marzo ad oggi, le persone decedute a causa del Covid-19. Nelle ultime ore si sono aggiunti 7 decessi: un 88enne di Soliera, un 87enne di Palagano, un 81enne di Pavullo, un 86enne di Medolla, un 66enne, una 90enne e una 86enne di Modena.