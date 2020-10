Covid, ben 365 nuovi casi a Modena. I ricoveri sono una trentina

Modena si conferma prima provincia della regione per numero di nuovi contagi. Oggi sono ben 365, anche se 245 sono fortunatamente asintomatici. Sono quindi 120 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 70 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 27 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 5 sono risultati positivi al test pre-ricovero. Per 141 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Aumentano ancora in modo costante i ricoveri: oggi si contano 29 nuovi accessi nei reparti ospedalieri e due in più in Terapia Intensiva.

I comuni di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 69, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 2, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 9, Formigine 21, Frassinoro 2, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 13, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 3, Modena 101, Montese 1, Nonantola 4, Novi 7, Pavullo 11, Prignano 1, Ravarino 6, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Prospero 3, Sassuolo 27, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 6, Vignola 10. Fuori provincia 27.

Si registra purtroppo un altro decesso: si tratta di un 88enne di Pievepelago. I deceduti sono ad oggi 512.

E' però una buona giornata sotto il profilo delle guarigioni, con ben 80 nuovi guariti. Alla data di oggi sono 4.643 le persone guarite. Circa 2.500 i casi attivi.