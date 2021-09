Contagio, 76 nuovi casi e due decessi. Casi attivi a quota 900

Deceduti due anziani di Modena e Pavullo. Ad oggi sono ricoverati 52 pazienti positivi, 41 dei quali entrati in ospedale per covid

In provincia di Modenarisalgono i casi giornalieri, in un'altalena ormai abituale. Sono 76 i nuovi positivi, 40 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 tramite test per le categorie più a rischio, 1 caso con test pre-ricovero.

I comuni interessati: Bomporto 3, Campogalliano 9, Carpi 13, Castelnuovo R. 1, Fiorano M. 1, Fiumalbo 1, Formigine 4, Guiglia 2, Mirandola 4, Modena 20, Novi 1, Pavullo 4, Prignano 2, San Possidonio 2, Sassuolo 1, Sestola 1, Spilamberto 2, Vignola 4, Fuori provincia 1

Purtroppo si registrano oggi altri 2 decessi, inseriti nel bollettino regionale: imna 92enne di Pavullo e un 94enne di Modena. I decessi sono in totale 1.819 dal marzo 2020 ad oggi. Bell'ultimo mese l'età media dei deceduti è stata di 84 anni: si tratta per lo più di persone molto anziane o di malati pluripatologici.

I ricoveri delle ultime 24 ore sono stati due, mentre in totale risultano ricoverate 52 persone. Di queste 11 sono però entrate in ospedale per patologie differenti e trovate positive al tampone di accesso.

Si aggiungono 85 nuovi guariti: i casi attivi sono stabili a circa 900. Ad oggi i guariti complessivi sono 68.943.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.025.869 dosi di vaccino, di cui 532.223 prime dosi, 493.420 seconde dosi e 226 terze dosi