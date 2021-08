Contagio in provincia, 100 casi e un decesso a Modena

In provincia di Modena sono i 100 nuovi positivi al covid emersi nelle ultime 24 ore. Fra questi 64 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono stati individuati con il test per categoria.

I comuni interessati: Bomporto 1, Carpi 9, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 1, Cavezzo 2, Concordia 2, Fanano 3, Finale Emilia 10, Fiorano M. 10, Mirandola 4, Modena 27, Pavullo 3, Pievepelago 1, Polinago 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 3, Sassuolo 2, Vignola 5. Fuori provincia 8

Si registra purtroppo un decesso, quello di una 78enne di Sassuolo. I decessi di persone covid-positive sono 1.800 sul nostro territorio. Due sono stati i ricoveri di oggi, entrambi in reparti ordinari.

Si aggiungono 62 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 66.183 su 69.594 contagi

A ieri sono state somministrate complessivamente 922.465 dosi di vaccino, di cui 503.275 prime dosi e 419.190 seconde dosi.