Covid, a Modena raddoppiano ancora i nuovi contagi. Oggi 8 decessi

Crescono ancora i contagi giornalieri in provincia di Modena, di nuovo pressochè raddoppiati rispetto al giorno precedente. Oggi il bollettino Ausl riporta 362 nuovi positivi, 208 dei quali sintomatici. Fra i 154 asintomatici 43 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 attraverso screening sierologici, 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 96 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione del virus resta omogenea su quasi tutto il territorio: Bastiglia 4, Bomporto 4, Camposanto 6, Carpi 24, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 12, Cavezzo 25, Concordia 3, Finale Emilia 8, Fiorano M. 12, Formigine 30, Frassinoro 2, Lama Mocogno 1, Maranello 16, Medolla 3, Mirandola 9, Modena 69, Montecreto 3, Nonantola 4, Palagano 1, Pavullo 4, Prignano 3, Polinago 1, Ravarino 4, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 7, San Possidonio 5, San Prospero 2, Sassuolo 28, Savignano S/P 5, Serramazzoni 1, Sestola 2, Soliera 5, Spilamberto 9, Vignola 12. Fuori provincia 14.

In leggera crescita i ricoveri ospedalieri, che nelle ultime ore sono stati 20, 3 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Le guarigioni tuttavia tengono il passo: oggi si aggiungono 358 nuovi guariti, per un totale di 30.870. I casi attivi restano dunque invariati.

Salgono a 925 i decessi accertati da marzo a dicembre. Oggi purtroppo il bollettino riporta 8 nuovi decessi: una 94enne di Medolla, una 84enne e un 80enne di Modena,un 83enne di Formigine, un 72enne di Castelfranco dell’Emilia, un 82enne di Nonantola, un 91enne di Mirandola e un 80enne di Carpi.