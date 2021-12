Contagio, altri 1.188 casi nel modenese. Sono 17 i nuovi ricoveri

In provincia di Modena sale ancora il numero di contagi giornalieri: oggi sono 1.188 i nuovi positivi. Sono però una minoranza (288) coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza

di sintomi; 81 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 49 tramite screening sierologico; 6 attraverso i test per le categorie più a rischio e 2 tramite test pre-ricovero; per 762 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi odierni per comune di residenza: Bastiglia 5, Bomporto 11, Campogalliano 5, Camposanto 8, Carpi 57, Castelfranco E. 48, Castelnuovo R. 30, Castelvetro 30, Cavezzo 9, Concordia 7, Fanano 1, Finale Emilia 33, Fiorano M. 78, Formigine 141, Frassinoro 7, Guiglia 6, Lama Mocogno 3, Maranello 63, Marano 11, Medolla 6, Mirandola 29, Modena 149, Montefiorino 9, Montese 2, Nonantola 31, Novi 5, Palagano 2, Pavullo 11, Pievepelago 1, Prignano 11, Ravarino 11, San Cesario S/P 9, San Felice S/P 17, San Possidonio 3, San Prospero 8, Sassuolo 139, Savignano S/P 18, Serramazzoni 11, Sestola 2, Soliera 17, Spilamberto 17, Vignola 29, Zocca 14, Fuori provincia 84.

Non si registrano in provincia nuovi decessi, ma resta è in aumento il numero di ricoveri Nelle ultime 24 ore sono stati 17 i pazienti ospedalizzati: circa 150 quelli attualmente ricoverati, di cui una ventina in condizioni più serie.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.337.665 dosi, di cui 571.324 prime dosi e 536.304 seconde dosi e 230.037 dosi aggiuntive (addizionali e booster).