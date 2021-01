Contagi, i numeri tornano a salire nelle ultime ore: 231 casi nelle ultime ore

A Modena si contano 231 nuovi positivi al covid: una ripresa rispetto ai giorni scorsi, che oggi torna a collocare la nostra provincia in cima a quelle della regione. I tamponi eseguiti sono rimasti stabili (2.702 nella giornata di ieri), mentre la percentuale è lievemente aumentata. Sono 143 i casi sintomatici, 88 quelli di persone che non presentano sintomi: 45 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 19 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 20 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 3, Campogalliano 1, Carpi 16, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 2, Cavezzo 2, Concordia 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 4, Formigine 9, Maranello 3, Medolla 9, Mirandola 1, Modena 95, Montecreto 3, Nonantola 3, Novi 5, Pavullo 4, Ravarino 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 1, San Possidonio 3, Sassuolo 13, Serramazzoni 5, Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 4. Fuori provincia 8.

Si registrano purtroppo 7 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 91enne e una 81enne di Castelfranco Emilia, una 88enne di Vignola, una 87enne di Savignano, un 88enne di San Felice, un 77enne di Carpi e un 71enne di Maranallo. algono a 1.182 i decessi in circa 11 mesi di pandemia.

I ricoveri ospedalieri sono stati 11, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Invariata la situazione dei posti letto occupati (315, di cui 61 per paienti più gravi)

Sostanzialmente invariati i casi atti (4.218) in virtù dei 246 nuovi guariti.

Nella giornata di ieri – 30 gennaio – i vaccinati complessivi, tra prime e seconde dosi, sono stati 1132. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 30.373 dosi di vaccino, di cui 9596 seconde dosi.