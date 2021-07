Covid, 67 casi nel modenese. Tre ricoveri nelle ultime ore

In provincia di Modena sono 67 i casi positivi riportati oggi dal bollettino Ausl. Fra questi 51 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti oggi: Bomporto 1, Carpi 20, Castelfranco E. 3, Fiorano M. 5, Formigine 3, Maranello 2, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 7, Montese 1, Novi 1, Pavullo 2, Sassuolo 12, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 1, Zocca 1. Fuori provincia 1.

Non si registrano decessi, ma crescono i ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati ospedalizzati tre pazienti, due dei quali in Terapia Intensiva.

Si aggiungono 23 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.054 a fronte di 66.662. Oltre 700 i casi attivi in provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 780.941 dosi di vaccino, di cui 438.350 prime dosi e 342.591 seconde dosi.