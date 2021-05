Contagio, altri 38 casi in provincia. Nessun decesso

Oggi in provincia di Modena si contano 38 nuovi positivi: 26 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

Ancora diversi i comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 1, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiorano M. 3, Formigine 3, Mirandola 1, Modena 10, Montese 1, Pavullo 3, San Prospero 2, Sassuolo 3, Serramazzoni 1, Spilamberto 1, Vignola, Zocca 1.

Oggi non si registrano decessi - che restano 1.974 totali - mentre sono due i ricoveri ospedalieri sopraggiunti nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 37 nuovi guariti e non cambia il totale dei casi attivi. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.479.

A ieri sono state somministrate complessivamente 405.040 dosi di vaccino, di cui 266.661 prime dosi e 138.379 seconde dosi.