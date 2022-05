Contagio in netto calo nel modenese, quasi spariti i sintomatici

In provincia di Modena si contano oggi 143 nuovi positivi al covid. Di questi appena 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 caso è stato rilevato con il test per le categorie a rischio; per 138 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune: Campogalliano 5, Carpi 16, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 4, Concordia 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 7, Formigine 8, Frassinoro 1, Guiglia 4, Maranello 5, Medolla 2, Mirandola 4, Modena 36, Montefiorino 2, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 4, Ravarino 3, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, Sassuolo 7, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 2, Vignola 4. Fuori provincia 6.

Sono stati 7 i ricoveri nelel ultime 24 ore. Sono 105 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 30 maggio, negli ospedali modenesi.