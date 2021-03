Covid, solo 108 casi oggi a Modena. Ma i ricoveri non calano

Calano ancora i tamponi eseguiti nel modenese (ieri 1.469) e i relativi casi di positività. Oggi sui contano solo 108 nuovi infetti, più che dimezzati rispetto a ieri sia in valore assoluto che in percentuale. La quasi totalità presenta sintomi (91) mentre 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Pochi rispetto al solito i comuni coinvolti: Bomporto 1, Carpi 6, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Concordia 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 9, Formigine 10, Maranello 4, Mirandola 2, Modena 27, Pavullo 2, Prignano 4, San Cesario S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 6, Savignano S/P 6, Soliera 6, Spilamberto 1, Vignola 3. Fuori provincia 6.

Non calano purtroppo i decessi, che restano una costante. Oggi il bollettino ne riporta 6: una 93enne e una 65enne di Formigine, una 90enne di Sassuolo, un 87enne di Modena, una 87enne di Pavullo e un 82enne di Carpi. I decessi totalei salgono a 1.583.

A fronte di un calo dei positivi, resta abbastanza alto il numero dei ricoveri: ieri sono state 21 le persone ospedalizzate. nel complesso però cala leggermente il totale dei posti letto occupati: ad oggi sono 562, di cui 9 di Terapia Intensiva o subintensiva.

Oggi calano significativamente i casi attivi, che scendono a 6.845 in virtù dei 574 nuovi guariti.

Alla data di ieri sono state somministrate complessivamente 143.338 dosi di vaccino, di cui 94.416 prime dosi e 48.922 seconde dosi.