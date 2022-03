Contagio, oggi a Modena di nuovo sopra quota 700 casi

In provincia di Modena il numero dei contagi giornalieri risale verso cifre che non si vedevano da almeno un mese: sono 765 i nuovi positivi refertati oggi. Fra loro 213 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite test per le categorie più a rischio; per 540 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi di oggi per comune di residenza: Bastiglia 7, Bomporto 12, Campogalliano 11, Camposanto 4, Carpi 75, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 29, Castelvetro 3, Cavezzo 5, Concordia 11, Fanano 2, Finale Emilia 18, Fiorano M. 24, Formigine 34, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 4, Maranello 12, Marano 2, Medolla 13, Mirandola 27, Modena 222, Montecreto 1, Montefiorino 1, Nonantola 19, Novi 7, Palagano 3, Pavullo 22, Pievepelago 2, Polinago 2, Prignano 2, Ravarino 7, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 18, San Possidonio 4, San Prospero 8, Sassuolo 43, Savignano S/P 6, Serramazzoni 8, Soliera 15, Spilamberto 12, Vignola 22, Zocca 3, fuori provincia 24

Nessun decesso registratrato nelle ultime 24: prosegue un trend molto positivo di calo della mortalità. I ricoveri ospedalieri sono invece stati 12, in linea con la media crescente dell'ultimo periodo.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.643.227 dosi di vaccino, di cui 597.578 prime dosi, 567.024 seconde dosi, 477.080 dosi aggiuntive (addizionali e booster) e 1545 quarte dosi.