Contagio, 46 nuovi casi e 5 ulteriori ricoveri nel modenese

Sono 46 i nuovi contagi emersi nelle ultime ore in provincia di Modena, un numero in linea con le giornate precedenti. Sono 34 i pazienti che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 6 tramite test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Carpi 2, Castelvetro 1, Fanano 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Maranello 2, Marano 2, Mirandola 2, Modena 20, Nonantola 1, Novi 2, Pavullo 3, San Cesario S/P 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 1, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 2, Zocca 1.

Crescono ancora i ricoveri, con 5 pazienti ospedalizzati nelle ultime ore, uno dei quali in Terapia Intensiva. Sono circa una trentina i pazienti in regime di ricovero ospedaliero.

Si aggiungono 48 nuovi guariti: i casi attivi restano stabili poco sotto quota mille in tutta la provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 804.215 dosi di vaccino, di cui 443.531 prime dosi e 360.684 seconde dosi.