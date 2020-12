Covid, 489 casi e 13 decessi nel modenese. Ma scendono i ricoverati

In provincia di Modena si assiste di nuovo ad una repentina salita dei nuovi casi, che raddoppiano rispetto a quelli individuati appena un giorno prima. Sono infatti 489 i nuovi positivi al coronavirus, su 3.055 tamponi refertati. I sintomatici sono 282, mentre 207 persone non presentano sintomi: fra di loro 71 sono state individuate in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero. Per 123 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Coinvolti pressochè tutti i comuni della provincia: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 10, Camposanto 1, Carpi 32, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 3, Cavezzo 3, Concordia 4, Finale Emilia 12, Fiorano M. 24, Fiumalbo, Formigine 37, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 17, Marano 5, Medolla 1, Mirandola 13, Modena 128, Montecreto 2, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 7, Novi 4, Palagano 1, Pavullo 21, Prignano 5, Polinago 1, Ravarino 5, Riolunato 1, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 8, San Possidonio 3, San Prospero 1, Sassuolo 23, Savignano S/P 5, Serramazzoni 14, Sestola 1, Soliera 13, Spilamberto 8, Vignola 11, Zocca 3. Fuori provincia 12.

I ricoveri sono stati 25, a loro volta in crescita: secondo i dati della Provincia, tuttavia, i posti letto occupati sono diminuiti: si tratta di 488 pazienti ospedalizzati, 88 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Curiosamente oggi i guariti sono esattamente in egual numero rispetto ai nuovi positivi: 489. Se ne deduce che i casi attivi non subiscono variazioni: ad oggi sono 7.691 in provincia.

Numerosi, purtroppo, i decessi odierni, ben 13. Sono venuti a mancare una 85enne di Castelfranco Emilia, una 89enne di Sestola, una 96enne di Castelnuovo Rangone, una 80enne di San Felice sul Panaro, un 80enne di Concordia e un 66enne di Vignola. Tre i decessi a Carpi, due donne di 82 anni e un 90enne. Quattro quelli a Modena: una 90enne, una 95enne, una 84enne e un 71enne. I decessi totali sono 816 da marzo ad oggi.