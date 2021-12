Covid, 181 nuovi casi a Modena. Aumentano i ricoveri: 6 nelle ultime ore

In provincia di Modena sono 181 i nuovi positivi al covid refertati oggi. Si abbassa la percentuale dei sintomatici: 70 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 64 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 6 con gli screening sierologici; 3 coi test per le categorie più a rischio; 2 col test pre-ricovero; per 36 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 2, Campogalliano 4, Carpi 25, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 8, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 5, Formigine 13, Maranello 4, Marano 4, Mirandola 1, Modena 42, Montese 1, Nonantola 1, Novi 3, Pavullo 2, Prignano 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Possidonio 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 3, Spilamberto 1, Vignola 8, Zocca 2, Fuori provincia 14.

Crescono i ricoveri, sei nelle ultime ore, di cui uno in Terapia Intensiva. Non si registrano invece decessi.

Si aggiungono 73 nuovi guariti, con i casi attivi verso quota 2.400. Ad oggi i guariti complessivi sono 72161.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.184.587 dosi di vaccino, di cui 557.308 prime dosi, 527.144 seconde dosi e 100.135 dosi aggiuntive (addizionali e booster).