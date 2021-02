Contagio, 202 casi oggi a Modena. Sempre più rari i ricoveri

Risalgono i casi in provincia, in virtù del maggior numero di tamponi effettuati: nelle ultime ore sono stati refertati 202 test positivi a fronte di 2.659 tamponi eseguiti. Nonostante le continue oscillazioni, il trend sembra ormai abbastanza consolidato in senso discendente, seppur in modo molto lento.

Su 202 nuovi positivi, 132 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 56 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 4, Camposanto 1, Carpi 3, Castelfranco E. 19, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 4, Formigine 11, Maranello 6, Marano 3, Medolla 4, Mirandola 3, Modena 58, Montecreto 1, Nonantola 12, Novi 3, Pavullo 1, Pievepelago 2, Prignano 2, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 12, Serramazzoni 8, Sestola 1, Spilamberto 6, Vignola 14. Fuori provincia 7.

Purtroppo si aggiungono altri 5 decessi: un 82enne e un 87enne di Modena, un 87enne di Castelnuovo Rangone, un 93enne di Sassuolo e una 79enne di Castelfraco Emilia. Nel complesso si contano af oggi 1.203 decessi di persone covid-positive in provincia.

Ieri sono state ricoverate solamente due persone. In totale nelle strutture ospedaliere modenesi si contano 269 ricoverati, di cui 51 in Terapia Intensiva/subintensiva.

Oggi i guariti sono tanti quanti i nuovi infetti, 210, per un totale di 33.961 guarigioni. I casi attivi scendono a 3.891.

Aggiornamento Vaccinazioni

Nella giornata di ieri – 3 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.388 Ad oggi sono state somministrate complessivamente 36.186 dosi di vaccino, di cui 15.228 seconde dosi.