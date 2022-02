Contagio, 1.273 casi nel modenese. I ricoveri non rallentano ancora

Sono 1.273 i nuovi positivi al coronavirus emersi nelle ultime ore in provincia di Modena. I sintomatici sono 144, gli asintomatici sono 1.129. Si conferma quindi il trend delle ultime giornate e il picco dell'a quarta ondata sembra ormai superato.

Nonostante siano calati i contagi giornalieri, i positivi sono distribuiti ancora su tutti i comuni della provincia: Bastiglia 4, Bomporto 36, Campogalliano 17, Camposanto 4, Carpi 120, Castelfranco E. 90, Castelnuovo R. 18, Castelvetro 10, Cavezzo 14, Concordia 9, Fanano 2, Finale Emilia 32, Fiorano M. 21, Fiumalbo 0, Formigine 46, Frassinoro 2, Guiglia 5, Lama Mocogno 3, Maranello 28, Marano 13, Medolla 11, Mirandola 41, Modena 328, Montecreto 1, Montefiorino 4, Montese 9, Nonantola 17, Novi 13, Palagano 1, Pavullo 30, Pievepelago 3, Polinago 1, Prignano 2, Ravarino 16, Riolunato 1, San Cesario S/P 13, San Felice S/P 18, San Possidonio 3, San Prospero 13, Sassuolo 66, Savignano S/P 13, Serramazzoni 7, Sestola 3, Soliera 44, Spilamberto 23, Vignola 45, Zocca 3. Fuori provincia 70.

Purtroppo sono registrati nel bollettino regionale quatteo decessi: una 73enne di San Cesario sul Panaro, un 92enne di Carpi, un 84enne di Concordia e una 86enne di Finale Emilia.

Crescono ancora i pazienti ricoverati, con 26 ingressi in ospedale nelle ultime ore. Il totale dei ricoverati è circa 400, ma un terzo di questi si trovano in ospedale per motivi diversi dal covid e sono risultati casualmente positivi allo screening in ingresso.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.564.971 dosi di vaccino, di cui 592.983 prime dosi, 554.804 seconde dosi e 417.184 dosi aggiuntive (addizionali e booster).