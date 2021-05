Contagi in calo costante, 51 oggi a Modena. Ancora 217 pazienti ricoverati

In provincia di Modena si contano oggi appena 51 nuovi positivi, in linea con il calo considerevole chew si avverte in tutta la regione. I tamponi eseguiti ieri sono stati 521. Fra i nuovi contagiati la quasi totalità (43) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati dai contagi odierni: Campogalliano 1, Carpi 4, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Maranello 1, Mirandola 2, Modena 14, Montefiorino 1, Nonantola 2, Pavullo 1, Pievepelago 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 5, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Sestola 1. Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 78enne di Modena e un 58enne di Montese. I decessi accertati sono 1.737.

I ricoveri delle ultime ore sono stati appena 3: ad oggi sono ancora ricoverate 217 persone, 49 delle quali in Terapia Intensiva o subointensiva.

Si aggiungono 118 nuovi guariti, per un totale di 57.826 persone che hanno superato l'infezione a fronte di 63.411 contagi. I casi attivi sono stabili ormai da giorni, pari oggi a 3.861.

A ieri sono state somministrate complessivamente 272.708 dosi di vaccino, di cui 176.196 prime dosi e 96.512 seconde dosi.