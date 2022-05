Contagio, i dati di oggi in provinci di Modena

In provincia di Modena risalgono a 641 i nuovi positivi al covid emersi dai tamponi refertati oggi. Sempre basso (46) il numero di coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test pre-ricovero; per 594 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 8, Bomporto 9, Campogalliano 4, Camposanto 2, Carpi 59, Castelfranco E. 32, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 7, Cavezzo 6, Concordia 5, Fanano 8, Finale Emilia 25, Fiorano M. 19, Formigine 35, Frassinoro 2, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 5, Marano 9, Medolla 6, Mirandola 27, Modena 146, Montecreto 1, Montese 3, Nonantola 14, Novi 12, Palagano 2, Pavullo 9, Pievepelago 4, Polinago 8, Prignano 11, Ravarino 5, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 12, San Possidonio 1, San Prospero 4, Sassuolo 26, Savignano S/P 5, Serramazzoni 10, Sestola 2, Soliera 20, Spilamberto 14, Vignola 20, Zocca 1. Fuori provincia 28.

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati quattro decessi, sui 27 totali avvenuti in regione: un 93enne e un 89enne di Carpim un 83enne di Sassuolo e un 60enne di Bomporto.

Riprendono anche i ricoveri, con 20 ospedalizzazioni nelle ultime ore. Circa 150 i pazienti positivi attualmente ricoverati, metà dei quali per ragioni diverse dall'infezione.