Covid, più tamponi e più casi nel modenese. Ormai 400 i ricoverati

Dopo due giorni sotto la media, tornano a crescere i tamponi covid eseguiti sul nostro territorio, che ieri sono stati 3.502. Di conseguenza è aumentato il numero dei casi emersi, il doppio rispetto a ieri, pari a 442. Fra i nuovi positivi 248 sono sintomatici, mentre 194 non presentano sintomi: fra questi ben 135 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 50 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questa la suddivisione fra i comuni: Bastiglia 1, Bomporto 7,Campogalliano 10, Carpi 32, Castelfranco E. 19, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 5, Cavezzo 2, Finale Emilia 5, Fiorano M. 10, Fiumalbo 1, Formigine 34, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 7, Marano 5, Mirandola 4, Modena 115, Montese 23, Nonantola 11, Novi 4, Palagano 2, Pavullo 8, Pievepelago 1, Prignano 3, Ravarino 3, Riolunato 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 3, Sassuolo 32, Savignano S/P 14, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 6, Spilamberto 13, Vignola 18. Fuori provincia 14.

Si registrano purtroppo altri quattro decessi: un 75enne di Sassuolo, un 79enne di Vignola, un 66enne di San Felice e una 90enne di Marano. Dall'inizio della pandemia si contano 1.433 vittime in provincia.

Ieri sono raddoppiati gli accessi in ospedale rispetto alle 24 ore precedenti: sono stati 16, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Cresce il totale dei ricoverati, che arriva a 399, ma resta invariata la quota di chi è ricoverato in condizioni più critiche (62).

Si aggiungono 261 nuovi guariti, per un totale di 39.379 persone che hanno superato l'infezione a fronte di 47.001 contagiate. I casi attivi sono 6.207.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 67.888 dosi di vaccino, di cui 46.032 prime dosi e 21.856 seconde dosi.