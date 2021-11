Contagio, 24 casi in provincia. Deceduta una 59enne

In provincia di Modena sono 24 i nuovi positivi al covid emersi oggi. Un numero che conferma cifre ancora assolutamente contenute. Fra i nuovi casi 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 13 coi test sulle categorie più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 3 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi odierni per comune di residenza: Carpi 3, Formigine 10, Maranello 2, Modena 3, San Cesario S/P 2, Sassuolo 2. Fuori provincia 2.

E’ stato registrato un decesso inserito nel bollettino regionale di oggi, quello di una 59enne di Pavullo nel Frignano. I decessi di persone covid-positive salgono a 1.833 nel nostro territorio.

Nelle ultime 24 ore vi è stato solo un ricvoero ospedaliero. Sempre una trentina i pazienti ricoverati in provincia, due dei quali in Terapia Intensiva e altrettanti in subintensiva.

Si aggiungono 53 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70440 e i casi attivi sono circa 650.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.095.224 dosi di vaccino, di cui 550.246 prime dosi, 520.648 seconde dosi e 24.330 dosi aggiuntive (addizionali e booster).