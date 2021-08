Contagio, oggi 113 nuovi casi in ben 29 diversi comuni della provincia

In provincia di Modena salgono a 113 i nuovi positivi al covid. Una crescita significativa sulle giornate precedenti. Fra i nuovi casi 81 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 tramite test per le categorie più a rischio; per 10 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Numerosi i comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 3, Campogalliano 1, Carpi 10, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 4, Fanano 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 4, Guiglia 1, Marano 1, Medolla 1, Modena 29, Montese 1, Nonantola 4, Novi 1, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 8, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 4, Vignola 7. Fuori provincia 2.

Non si contano decessi. Sono invece 4 i ricoveri ospedalieri, uno dei quali in Terapia Intensiva. Circa una quarantina i pazienti ricoverati in provincia.

Si aggiungono 20 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.205. I casi attivi salgono oggi sopra quota mille.

A ieri sono state somministrate complessivamente 809.982 dosi di vaccino, di cui 444.300 prime dosi e 365.682 seconde dosi.