Covid, nel modenese scendono i casi attivi. Altri 12 decessi

Il bollettino di oggi parte con i decessi, che sono altri 12 in provincia di Modena. Una drammatica costante che accompagna l'altalena dei contagi giornalieri e che vede ad oggi salire a 828 le persone decedute sul nostro territorio. Oggi sono quattro le vittime a Modena: una 96enne, una 78enne, una 91enne e un 80enne. Due a Carpi, una 77enne e una 85enne, e due anche a Vignola: un 89enne e un 83enne. Si aggiungono un 67enne di Novi, un 82enne di Sassuolo, un 69enne di Castelvetro e una 71enne di Fiorano Modenese.

Sul fronte del contagio, i nuovi positivi delle ultime ore sono 395, di cui 214 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra i 181 asintomatici 60 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 112 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 6, Bomporto 2, Campogalliano 3, Carpi 37, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 4, Concordia 1, Finale Emilia 12, Fiorano M. 19, Formigine 14, Lama Mocogno 1, Maranello 20 Marano 2, Medolla 2, Mirandola 13, Modena 114, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 5, Novi 5, Pavullo 20, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 8, San Prospero 3, Sassuolo 25, Savignano S/P 3, Serramazzoni 8, Sestola 1, Soliera 9, Spilamberto 9, Vignola 11. Fuori provincia 8.

I ricoveri si attestano sempre sulla cifra consolidata: sono stati 18 nell'ultima giornata, due dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva. Cala comunque la pressione sulla rete ospedaliera, che conta oggi circa 480 persone ricoverate.

Si conferma invece l'inversione di tendenza rispetto ai mesi scorsi per quanto riguarda i casi attivi, che continuano a scendere. Oggi sono state accertate 552 nuove guarigioni, per un totale di 15.523 persone guarite. Sono quindi circa 7.800 i casi attivi.