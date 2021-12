Contagio, 210 nuovi casi a Modena. Pochi i sintomatici

In provincia di Modena sale il conto dei nuovi positivi giornalieri, con 210 casi refertati nelle ultime ore. Fra questi però solo 59 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 118 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 coi test per le categorie più a rischio; per 32 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti dai casi odierni: Campogalliano 1, Camposanto 8, Carpi 24, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 3, Cavezzo 5, Concordia 2, Finale Emilia 22, Fiorano M. 3, Fiumalbo 3, Formigine 2, Guiglia 5, Maranello 3, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 9, Modena 28, Montese 3, Novi 2, Pavullo 3, Pievepelago 2, Ravarino 1, Riolunato 1, San Felice S/P 10, San Possidonio 9, San Prospero 4, Sassuolo 8, Savignano S/P 1, Serramazzoni 4, Soliera 1, Spilamberto 6, Vignola 18, Zocca 1, Fuori provincia 5.

I ricoveri ospedalieri sono stati 6, come nella giornata di ieri, in sensibile rialzo rispetto al trend delle settimane precedenti.

Si aggiungono 123 nuovi guariti, che erendono meno pesante la crescita dei casi attivi, che comunque sono ormai circa 2.500, con il conseguente aggravio d lavoro per la Sanità Pubblica nelle operazioni di tracciamento.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.188.525 dosi di vaccino, di cui 557.738 prime dosi, 527.308 seconde dosi e 103.479 terze dosi.