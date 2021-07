Covid, 6 casi a Modena. Superate 600mila dosi di vaccino

In provincia di Modena sono 6 i nuovi positivi emersi oggi. Fra loro 3 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni coinvolti: Carpi 1, Marano 2, Sassuolo 2 e Vignola 1.

Nessun ricovero ospedalierò, nè decessi di pazienti covid positivi. Si aggiunge 1 nuovo guarito.

A ieri sono state somministrate complessivamente 601.535 dosi di vaccino, di cui 371.670 prime dosi e 229.865 seconde dosi.