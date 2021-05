Appena 39 casi oggi nel modenese, scendono i casi attivi

In provincia di Modena il bollettino odierno parla di appena 39 nuovi contagi da Covid19. I sintomatici sono 29, mentre 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Si registra oggi un solo decesso, quello di un 73enne di Serramazzoni: le vittime accertata sono 1.738 sul nostro territorio provinciale.

Nelle ultime ore i ricoveri sono stati 6. il lieve crescita rispetto ai giorni scorsi.

Si aggiungono 311 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 58.136. I casi attivi scendono a circa 3.600.

A ieri sono state somministrate complessivamente 275.360 dosi di vaccino, di cui 178.121 prime dosi e 97.239 seconde dosi.