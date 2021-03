Covid. In un giorno 700 contagi e 20 ricoveri a Modena

Sono in totale 701 i nuovi contagi emersi in provincia di Modena: un picco che non si era più toccato dall'inizio di novembre scorso. Il record è però anche nel numero dei tamponi eseguiti, ben 4.255, che in buona parte giustifica l'aumento di positivi: la percentuale è di fatto simile a quella dei giorni precedenti, pari a circa il 16%.

Molti i sintomatici, 526, mentre fra i 175 asintomatici ben 110 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 49 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 19, Campogalliano 9, Camposanto 1, Carpi 53, Castelfranco E. 50, Castelnuovo R. 23, Castelvetro 23, Cavezzo 2, Concordia 3, Finale Emilia 13, Fiorano M. 21, Fiumalbo 2, Formigine 36, Frassinoro 4, Guiglia 3, Lama Mocogno 5, Maranello 18, Marano 17, Medolla 6, Mirandola 5, Modena 147, Montese 6, Nonantola 20, Novi 14, Palagano 6, Pavullo 7, Prignano 2, Ravarino 7, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 5, San Prospero 8, Sassuolo 26, Savignano S/P 20, Serramazzoni 6, Sestola 1, Soliera 11, Spilamberto 34, Vignola 45, Zocca 2. Fuori provincia 12.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale, quelli di una 80enne e d una 77enne, entrambe residenti nel capoluogo. Sono ad oggi 1.435 i decessi totali.

Importante e preoccupante il numero dei ricoveri: ieri sono state ospedalizzate 20 persone e il totale dei posti letto occupati negli ospedali della provincia è salito a 415, 66 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Le guarigioni sono state 261 (dato aggiornato a ieri), per un totale di 39379 guariti. I casi attivi salgono rapidamente e ora sono 6.658.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 71.595 dosi di vaccino, di cui 49.249 prime dosi e 22346 seconde dosi.