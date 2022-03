Covid, il contagio prosegue a ritmo lento ma costante

In provincia di Modena sono 253 i nuovi positivi al covid registrati oggi. I sintomatici sono 69; 7 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; 1 attraverso i test per categoria; per 176 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I contagi di oggi per comune di residenza: Bomporto 8, Campogalliano 3, Carpi 33, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 3, Fanano 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 7, Formigine 17, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 5, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 4, Modena 68, Montecreto 2, Montese 6, Nonantola 5, Novi 2, Pavullo 4, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 5, San Prospero 1, Sassuolo 11, Savignano S/P 3, Serramazzoni 3, Soliera 4, Spilamberto 4, Vignola 9, Zocca 1, Fuori provincia 10

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 90enne e un 79 enne entrambi residenti a Modena. I ricoveri ospedalieri sono stati 6 nelle ultime 24 ore.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.629.644 dosi, di cui 596.260 prime dosie 564.707 seconde dosi e 468.361 dosi aggiuntive (addizionali e booster).