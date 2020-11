Oggi a Modena 332 contagi. In Terapia Intensiva occupati 49 posti

Oggi in provincia di Modena i tamponi eseguiti sono stati poco meno di tremila, in linea con i numeri di ieri, ma si sono registrati oltre 200 positività in meno. Si contano infatti 332 nuovi casi, una cifra che riporta la nostra provincia ai livelli della scorsa settimana, dopo alcuni giorni di picco. Come più volte sottolineato, tuttavia, non è certo l'oscillazione giornaliera che può fungere da indicatore corretto sull'andamento dell'epidemia.

Fra i nuovi casi 151 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 9 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, 8 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 126 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Comuni di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 5, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 23, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Concordia 5, Fanano 5, Finale Emilia 3, Fiorano M. 6, Formigine 7, Frassinoro 1, Guiglia 13, Lama Mocogno 1, Maranello 3, Marano 2, Mirandola 5, Modena 116, Nonantola 4, Pavullo 18, Polinago 1, Ravarino 5, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 16, Savignano S/P 6, Serramazzoni 7, Sestola 3, Soliera 2, Spilamberto 3, Vignola 10, Zocca 1, Fuori provincia 21.

I sintomatici sono quindi 151, gli asintomatici 181. Ad oggi si contano 4585 positivi sul nostro territorio, la cui larghissima maggioranza è in isolamento domiciliare. I ricoveri di oggi sono stati 26 (4 in Terapia Intensiva), per un totale di 344 pazienti ricoverati (49 in Terapia Intendiva. I guariti accertati oggi sono 71, per un totale di 5.044 persone che hanno superato la malattia con successo.

Quelle che non ce l'hanno fatta sono invece 535, tre in più di ieri. Nelle ultime ore sono deceduti infatti un modenese di 79 anni, un 88enne di Savignano e un 93enne di Camposanto.