Contagio, oggi si contano 99 casi a Modena. Ricoveri stabili

In provincia di Modena risalgono significativamente i nuovi positivi al covid giornalieri. Oggi se ne contano ben 99. Ricordiamo che le oscillazioni giornaliere, talvolta molto marcate, sono spesso dovute ai tempi di refertazione all'organizzazione materiale delle campagne di screening da parte dell'Ausl.

Riguardo ai casi odierni, 50 sono di persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 40 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 tramite test per le categorie più a rischio; per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Carpi 5, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 1, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 3, Formigine 4, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 19, Nonantola 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 4, San Prospero 9, Sassuolo 1, Savignano S/P 6, Serramazzoni 1, Vignola 5.

Oggi non si contano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 3. Restano una trentina i pazienti ricoverati. In particolare sono 25 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi al Policlinico, 3 dei quali in terapia intensiva, di cui uno vaccinato. 21 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 4 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 71 anni. L’età media dei pazienti vaccinati è 72,6 anni, quella dei non vaccinati 60,77. L’età media dei pazienti ricoverati tra Terapia Intensiva è 63,6 anni. Il paziente vaccinato è un uomo di 63 anni con una condizione di pregressa fragilità.

Oggi si aggiungono 60 nuovi guariti, con i casi attivi che fluttuano sempre intorno a quota 700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.098.989 dosi, di cui 550.456 prime dosi e 521.306 seconde dosi e 27.227 dosi aggiuntive (addizionali e booster).