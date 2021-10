Contagio, appena 20 casi nel modenese. Dodici classi in quarantena

In provincia di Modena si contano oggi 20 nuovi positivi al coronavirus, in ulteriore calo rispetto alle scorse giornate. Fra i nuovi casi 14 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è stato individuato con i test per categoria.

I comuni interessati: Camposanto 1, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 1, Fiorano M. 4, Maranello 2, Sassuolo 1, Serramazzoni 3, Spilamberto 1, Vignola 4. Fuori provincia 1.

Non si contan decessì, ma un nuovo ricovero ospedaliero.

Si aggiungono 40 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69252

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.035.505 dosi, di cui 536.449 prime dosi e 498.650 seconde dosi e 406 dosi addizionali.

Contagi a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 1957 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 106 sono risultati positivi. Si tratta di 96 studenti e 10 operatori scolastici.

Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 6. Dodici le classi sottoposte a quarantena, di cui 1 nei servizi educativi 0-3, 7 nella scuola dell’infanzia, 3 nella scuola primaria, 1 nella scuola secondaria di secondo grado.