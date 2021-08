Contagio, 90 nuovi casi e tre ricoveri ospedalieri nelle ultime ore

Sono 90 i nuovi positivi al coronavirus emersi oggi in provincia di Modena. Fra questi 70 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 12 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei nuovi casi per comune di residenza: Bastiglia 1, Carpi 13, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 4, Formigine 5, Guiglia 2, Maranello 3, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 2, Modena 17, Pavullo 2, Prignano 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Sestola 1, Soliera 3, Spilamberto 1, Vignola 11, Zocca 2. Fuori provincia 2.

Anche oggi si contano tre ricoveri ospedalieri, tutti in reparto ordinario. Circa una quarantina i pazienti attualmente ricoverati. Non si registrano invece decessi.

Si aggiungono 30 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.235 a fronte di 67.128 contagi. I casi attivi sono poco più di mille.

A ieri sono state somministrate complessivamente 815.815 dosi di vaccino, di cui 448.171 prime dosi e 367.644 seconde dosi.