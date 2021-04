Contagio, meno di mille tamponi a pasquetta: 197 casi nel modenese

In provincia di Modena, su 966 tamponi eseguiti ieri, sono emersi 179 nuovi positivi. La grande maggioranza (123) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi, 45 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono stati diagnosticati tramite screening sierologici, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione nei comuni: Bomporto 2, Campogalliano 1, Camposanto 2, Carpi 22, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 19, Castelvetro 2, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale Emilia 5, Fiorano M. 1, Formigine 4, Guiglia 5, Lama Mocogno 2, Maranello 6, Marano 2, Mirandola 4, Modena 39, Montese 1, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 9, Polinago 1, San Felice S/P 2, Sassuolo 12, Savignano S/P 3, Sestola 2, Soliera 6, Spilamberto 5, Vignola 6. Fuori provincia 7.

Si registrano purtroppo 5 decessi: un 96enne di Riolunato, un 92enne di San Cesario, una 83enne di Carpi, un 96enne e un 66enne di Modena. Sono nel complesso 1.621 i decessi accertati finora in provincia.

Sono stati 12 i ricoveri ospedalieri delle ultime ore. Il totale dei posti letto occupati è stabile: sono 514 ad oggi, 86 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono oggi slamente 90 nuovi guariti, per un totale di 51.189. I casi attivi sono 6.277.

A ieri sono state somministrate complessivamente 159.857 dosi di vaccino, di cui 107.278 prime dosi e 52.579 seconde dosi.