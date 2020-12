Contagio, a Modena calano i ricoveri. Sono 8 i decessi

In provincia di Modena si contano oggi 344 nuovi positivi, un dato in linea con il calo regionale delle ultime ore. Fra i nuovi casi sono 243 quelli sintomatici, mentre 101 persone non presentano sintomi: fr queste 13 sono state individuate in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 81 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni coinvolti: Bomporto 6, Campogalliano, 5, Camposanto 2, Carpi 33, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 8, Cavezzo 1, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 15, Fiorano M. 6, Formigine 17, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 7, Marano 6, Mirandola 16, Modena 77, Montefiorino 2, Montese 1, Nonantola 20, Novi 1, Pavullo 9, Prignano 1, Ravarino 6, San Cesario S/P 9, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 5, Sassuolo 16, Savignano S/P 6, Serramazzoni 6, Sestola 1, Soliera 4, Spilamberto 2, Vignola 6, Zocca 3. Fuori provincia 9.

Sono stati soltanto 7 i ricoveri nelle ultiem ore, nessuno dei quali in condizioni critiche. Migliora ulteriormente la situazione dei posti letto occupati, finalmente in calo costante.

Si aggiungono oggi 444 nuovi guariti, per un totale di 15.964. I casi attivi sono poco più di 7.700.

Prosegue la triste conta dei decessi, con 8 persone venute a mancare nelle ultime ore. Si tratta di una 66enne, una 89enne e un 84enne di Modena, un 72enne di Castelnuovo Rangone, un 75enne di Nonantola, una 83enne di Montese, un 88enne di Sassuolo e una 97enne di Soliera. I morti sono in totale 836.