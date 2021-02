Contagi a Modena: 181 nuovi casi, aumentati oggi i guariti

Qualche guarito in più rispetto a ieri e qualche nuovo caso in meno. Ancora alto il numero dei decessi

In provincia di Modena sono 181 o nuovi positivi, di questi 134 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi dopo lo screening sierologico, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 10 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Dei nuovi positivi i sintomatici sono 134, gli asintomatici 47.

Ecco la diffusione del contagio nei vari comuni: Bomporto 3, Camposanto 4, Carpi 10, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 8, Formigine 8, Maranello 12, Marano 1, Mirandola 5, Modena 52, Montese 1, Nonantola 11, Novi 1, Pavullo 4, Prignano 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 19, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 4, Vignola 5. Fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo 7 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.215 persone decedute. Si tratta di un uomo di 92 anni di Cavezzo, un 81enne di Marano, un 74enne di Palagano e un uomo 58enne di Formigine, le donne sono una signora 90enne di Sassuolo, una 88 enne di Modena e una donna di 77 anni di Spilamberto.

Le persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono state 8, nessuno in condizioni gravi. Mentre sempre dei nuovi positivi odierni 173 sono in isolamento domiciliare.

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 221 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 34362

Vaccinazioni

Nella giornata di ieri, 5 febbraio, i vaccinati complessivi sono stati 1288 Ad oggi sono state somministrate complessivamente 38738 dosi di vaccino, di cui 17649 seconde dosi.